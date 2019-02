Candu: În ultimii trei ani am reușit sa eliminăm schemele de corupție de la Vamă și Fisc

“Atunci când am venit la guvernare, în 2016, după o perioadă foarte grea pentru Moldova, noi am decis că trebuie să muncim, să începem să stabilizăm ţara şi să începem să aducem beneficii oamenilor”, a declarat Andrian Candu. Acesta a explicat modalitatea în care actuala guvernare a mărit venitruile la buget şi a demarat mai multe proiecte sociale de anvergură. “Trebuia să depunem mai multe eforturi, ca să aducem în buget mai mulţi bani. De aceea am început lupta cu corupţia şi cu schemele criminale de la Vamă, de la Fisc, de la la achiziţiile publice. Toate acestea ne-au dat posibilitatea ca în trei ani de zile să aducem în bugetul statului sume destul de mari, bani care erau în ţară. Am acumulat 15 miliarde de lei pe parcusrul a trei ani de zile, care ne-au permis ulterior să investim în proiecte şi programe naţionale”, a mai spus Andrian Candu.

