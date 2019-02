Brexit: Theresa May va discuta în următoarele zile cu liderii statelor UE

16:50

Producătorul de vinuri Purcari Wineries (WINE) a înregistrat anul trecut venituri totale de 169 milioane lei, în creştere cu 19%, în timp ce profitul net s-a majorat cu 58%, la 45,6 milioane lei, potrivit raportului financiar publicat la Bursa de Valori București, scrie Ziarul Financiar. Ajustat pentru elementele non-recurente, unice, profitul net a fost de 40 milioane lei. "A fost exact cu un an in urmă, cand am sunat cu entuziasm clopotelul listarii la BVB şi suntem mândri să încheiem anul 201...