CEC anunță cât timp mai pot fi prezentate sondajele de opinie cu tematică electorală

10:20

Călin Vieru, candidat independent în circumscripția nr.33, recunoaște că șansele sale la alegerile parlamentare sunt de a ajunge pe locul trei, după candidatul ACUM Andrei Năstase și candidatul PDM Constantin Țuțu. Totodată, el a menționat că obiectul său nu este de a învinge, ci de a vesti prin mass-media și întruniri electorale „apropiata marea venire”, […] The post Candidatul Călin Vieru recunoaște: La alegeri, șansele mele sunt de a ajunge pe locul trei, după Năstase și Țuțu appeared first on Moldova.org.