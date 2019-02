Persoanele religioase tind să fie mai fericite decât cele care nu au religie, potrivit unui nou studiu

11:00

Pe de altă parte, pe listele PSRM figurează şi persoane care nu au raportat nicio casă și niciun apartament. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat și vă prezintă topul celor mai bogați și al celor mai săraci membri ai PSRM ce vor să ajungă în viitorul Legislativ, scrie anticoruptie.md Deputații cu mai multe locuințe Foto: zdg.md 22 din cei 55 de candidați ai PSRM în circumscripția națională se pot lăuda cu averi impunătoare, mai multe case sau apartamente fiind trecute pe numele lor. Unul dintre cei mai înstăriți candidați în lista PSRM este deputatul Vladimir Țurcan, numărul 20 în buletinul de vot și candidatul socialiștilor în circumscripția Cantemir. Acesta declară în actul prezentat la Comisia Electorală Centrală o casă de locuit de 363,9 metri pătrați, evaluată la 2,2 milioane de lei, precum și trei apartamente, cu suprafața de 80, 94,5 și 103,5 metri pătrați, estimate la 260, 400 și 662 de mii de lei. Toate cele patru imobile îi revin familiei Țurcan prin contracte translative de posesie și de folosință. Socialistul a mai trecut pe hârtie două terenuri, de doi și șase ari, care i-au revenit prin contracte de schimb, în 2001. Valoarea totală a celor două loturi se ridică la 736 de mii de lei. Vladimir Țurcan a mai raportat un automobile de model Lexus, cumpărat în 2016 cu 10 mii de euro. în ultimii doi ani, în bugetul familiei socialistului au intrat 575 de mii de lei, din salariu și pensii. Alla Pilipețcaia, președinta organizației teritoriale a PRSM în raionul Soroca și directoarea companiei Debut-Sor SRL din Soroca, specializată în producerea mezelurilor, va lupta pentru fotoliul de deputat de pe poziția a noua în lista de partid. Tot ea este candidata socialiștilor în circumscripția nr. 7, Soroca. Conform declarației de avere prezentate la CEC, deține o casă de locuit cu suprafața de 372,5 metri pătrați și tocmai cinci alte spații locative, fără a menționa despre ce fel de spații anume este vorba. Suprafața acestora variază între 21,5 și 83,8 metri pătrați. Socialista mai are în proprietate două loturi intravilane de doi, respectiv 20 de ari. Valoarea totală a imobilelor se cifrează la aproape două milioane de lei. Împreună cu soțul său care activează la Inspectoratul de Poliție din Soroca, Alla Pilipețcaia a încasat în ultimii doi ani circa 359 de mii de lei și alte 63 de mii din pensii și indemnizații. În același timp, 516 mii de lei au ajuns în bugetul familiei socialistei de la Soroca sub formă de dividende de la firma Debut-Sor, pe care a fondat-o. Și la casă, și la bloc Fiodor Gagauz. Foto: Gagauz Media Pe poziția a 30-a în lista PSRM pentru circumscripția națională și pe poziția a doua în buletinul de vot în circumscripția Ceadîr-Lunga se regăsește deputatul Fiodor Gagauz, care se poate lăuda cu o casă de locuit de 136,9 metri pătrați și tocmai trei apartamente. Primul are 101,2 metri pătrați și a fost achiziționat în 2006 cu 566 de mii de lei, al doilea, cu supratața de 45,3 metri pătrați, a fost cumpărat un an mai târziu cu 22.655 de euro, iar cel de-al treilea, cel mai mare, de 133,3 metri pătrați, evaluat la 820 de mii de lei, a intrat în proprietatea lui Gagauz în 2008. Deși nu raportează niciun automobil, socialistul a indicat în declarația de avere și două garaje de 18 metri pătrați, în care deține diferite cote-părți. În bugetul familiei Gagauz pe parcursul ultimilor doi ani au intrat 595 de mii de lei, din salarii, indemnizații, pensii și vânzarea unui autoturism. Patru imobile locative au fost raportate de către socialista Lidia Onu, numărul 44 în lista PSRM și președintă a organizației teritoriale Ialoveni a formațiunii politice. Femeia candidează pentru un mandat de parlamentar și în circumscripția uninominală nr. 22, Ialoveni. Pe numele ei și al soțului sunt trecute două case de locuit, cu suprafața de 109,7, respectiv 141,6 metri pătrați, și două apartamente, de 22,5 și 121,1 metri pătrați. Valoarea totală a locuințelor se cifrează la circa un milion de lei. Ea a mai raportat un teren intravilan, 10 loturi arabile și două automobile estimate cumulativ la doar 20 de mii de lei. Lidia Onu declară venituri de 132 de mii de lei din salariul său și al soțului, indemnizațiile de consilier și din vânzarea unui bun. Alesul local în Consiliul Municipal Chișinău, Serghei Basiuc-Brînzei, care se regăsește pe poziția 45 în lista PSRM pentru circumscripția națională, are în proprietate două terenuri, o casă de locuit de 253,9 metri pătrați și două apartamente, cu suprafața de 57,5, respectiv 64,4 metri pătrați. Cel de-al doilea apartament i-a revenit printr-un contract de donație. Valoarea totală a imobilelor se ridică la aproape două milioane de lei. În ultimii doi ani, socialistul și-a cumpărat și două automobile, pentru care a scos din buzunar 8,5 mii de dolari, în timp ce veniturile acestuia pentru 2017-2018 se cifrează la 436 de mii de lei. Alexandr Usatîi, alături de Zinaida Greceanîi, în ziua desemnării în calitate de candidat în circumscripția nr. 9, Bălți. Foto: socialistii.md Consilierul municipal de la Bălți, Alexandr Usatîi, nr. 32 în lista de partid a socialiștilor, dar și candidatul formațiunii în circumscripția nr. 9, Bălți, este proprietarul a cinci imobile. Acesta deține o cotă parte de 1/5 dintr-o casă de 317,6 metri pătrați, evaluată la 5,4 milioane de lei, aceeași cotă parte dintr-o construcție de 51 de metri pătrați și tot o cincime dintr-un apartament de 52,8 metri pătrați, evaluat la 137 de mii de lei. În 2012, Usatîi și-a cumpărat și un garaj, pentru care a achitat aproape 32 de mii de lei, iar anul trecut și-a mai luat un apartament de 44,5 metri pătrați, estimat la 106 mii de lei. Candidatul la funcția de deputat mai deține două automobile. Precizăm că în ultimii doi ani, Usatîi a înregistrat venituri oficiale în mărime de 244 de mii de lei. Și deputatul Radu Mudreac, numărul 18 în lista Partidului Socialiștilor, trăiește pe picior larg. În 2011 acesta a cumpărat un apartament de 103,8 metri pătrați și un garaj de 20,9 metri pătrați, pentru care a achitat 738 de mii de lei. Șase ani mai târziu el a cumpărat un teren intravilan de șase ari contra a 35 de mii de euro. Anul trecut el a semnat actul de recepție finală a unei case de locuit de 200,2 metri pătrați, care a fost evaluată la aproape un milion de lei. Din 2012 Mudreac conduce o Toyota Land Cruiser, cumpărată cu 600 de mii de lei. Trăiește pe picior larg și militarul Victor Gaiciuc, despre care presa a scris că e un apropiat al lui Igor Dodon. Acesta figurează sub numărul opt în lista socialiștilor pentru circumscripția națională. Din 2006, Gaiciuc este proprietarul unui apartament de 73,4 metri pătrați. Un an mai târziu el și-a cumpărat și un garaj pentru care a achitat 4.700 de euro. În 2008 el a primit ca donație un apartament de 130,5 metri pătrați, a cărui valoare ar fi de doar 67 de mii de lei, conform declarației de avere. Anul trecut Gaiciuc a moștenit o casă de locuit de 117,3 metri pătrați, cu tot cu beci și terenul pe care e amplasat imobilul. Familia Gaiciuc mai deține și alte șapte loturi de pământ, evaluate la circa 320 de mii de lei. În garajul socialistului sunt parcate două automobile – un Mercedes cumpărat în 2009 cu 9.700 de euro și o Toyota, achiziționată în 2016 contra a 325 de mii de lei. Veniturile lui Gaiciuc în ultimii doi ani au ajuns la 2,2 milioane de lei, la care se adaugă o dobândă de 2.800 de dolari din depozitele în mărime de 20 de mii de dolari și 10 mii de euro la bancă. Bogdat Țîrdea. Foto: unimedia.info Svetlana Popa, numărul 49 în lista PSRM pentru circumscripția națională și candidata partidului în circumscripția nr. 32, Chișinău, dar și deputații Ghenadi Mitriuc și Bogdat Țîrdea, la fel au declarat câte o casă și câte un apartament. Mitriuc a trecut pe hârtie o casă de locuit de 133,2 metri pătrați, un garaj, un spațiu comercial și o construcție. O altă construcție și un apartament de 48,3 metri pătrați i-au fost donate. Socialistul deține și șapte automobile, ale căror valoare indicată variază între 10 mii și 35 de mii de lei. Bogdat Țîrdea a raportat în declarația de avere șase ari de pământ, cumpărați în 2017, pe care e amplasată o casă de locuit de 93 de metri pătrați. Imobilul îi aparține în proporție de 2/3. Politicianul mai avea în proprietate, din 2014, un apartament de 67 de metri pătrați. Valoarea totală a imobilelor deținute de Țîrdea e de aproape un milion de lei. Deputatul este proprietarul și a două automobile, estimate cumulativ la 45.500 de euro. Svetlana Popa are în proprietate o casă de locuit de 86,2 metri pătrați, un apartament de 120,1 metri pătrați, un garaj și o construcție. Pe numele ei sunt înregistrate șase loturi arabile. În garajul socialistei este parcată o Toyota Prado în valoare de 26 de mii de dolari. Proprietarii a două și mai multe apartamente Nicolae Pascaru, numărul 36 în lista de partid și candidatul PSRM în circumscripția Răzeni, are tocmai patru apartamente. Primul, cu suprafața de 98,4 metri pătrați, l-a achiziționat în 2011 contra a 663 de mii de lei. Altele trei, de 61,1, 14,9 și 13 metri pătrați, le-a moștenit în 2012. El nu a indicat cât valorează locuințele. În 2017, Pascaru a devenit proprietarul unei construcții nefinalizate de 150 de metri pătrați, al cărei preț nu-l indică în declarația de avere. Acesta mai deține șase terenuri extravilane și două loturi intravilane, precum și două automobile – un BMW X3, estimat la doar 10 mii de lei, și un Mitsubishi Outlander, evaluat la cinci mii de euro. Salariul pentru ultimii doi ani raportat de Nicolae Pascaru este de 108 mii de lei. Alte 10 mii de dolari au intrat în bugetul familiei socialistului din remitențe. Și consiliera în cadrul Secretariatului Parlamentului, Ala Ursu-Antoci, o duce bine. Peseremista a declarat trei apartamente în proprietate. Primul, cu suprafața de 32 de metri pătrați, valorează 10 mii de dolari, al doilea, de 77 de metri pătrați, evaluat la 400 de mii de lei, i-a revenit soțului său prin testament și aparține familiei în proporție de 50 la sută, iar al treilea, cu suprafața de 80 de metri pătrați, a fost cumpărat în 2011 cu 102 mii de euro. Candidata socialistă mai deține un teren intravilan de 80 de ari, estimat la 200 de mii de lei și o mașină marca Honda CRV, pe care a cumpărat-o nou-nouță în 2009 contra sumei de 26 de mii de euro. Veniturile Alei Ursu-Antoci în ultimii doi ani au constituit 204 mii de lei. Vasile Bolea. Foto: Facebook.com Și deputații Vasile Bolea și Adrian Lebedinschi, conform declarațiilor de avere prezentate la CEC, au câte trei apartamente. Din 2003 Bolea este proprietarul unui apartament de 43,8 metri pătrați și al unei treimi dintr-un apartament de 52,7 metri pătrați. Anul trecut parlamentarul s-a împrumutat cu 25 de mii de euro și a investit 790 de mii de lei într-un al treilea apartament, cu suprafața de 56,5 metri pătrați. Bolea mai are două mașini cu o valoare totală de 100 de mii de lei. Adrian Lebedinschi are trei locuințe la bloc, de 67,3, 48,2 și 51,8 respectiv. El mai este și proprietarul a două terenuri extravilane și al unui lot intravilan, iar la capitolul bunuri mobile a declarat două autoturisme, în valoare de nouă mii de dolari și șase mii de euro. Alți șapte candidați socialiști la funcția de deputat în circumscripția națională dețin câte două apartamente. Este vorba despre deputatul Petru Corduneanu, care are două locuințe de 165,2 respectiv 74 de metri pătrați, cu o valoare totală de 1,6 milioane de lei; parlamentara Alla Dolință, proprietară a două apartamente de 64,9 respectiv 155,4 metri pătrați; Adrian Albu, consilier în cadrul Secretariatului Legislativului, care deține un apartament de 41,8 metri pătrați, cumpărat cu 28 de mii de euro și un altul de 78,4 metri pătrați, estimat la 429 de mii de lei; deputatul Corneliu Furculiță, deținător al două locuințe la bloc – de 67,3 și de 50,7 metri pătrați; parlamentarul Anatolie Labuneț, care are în proprietate un apartament de 53 de metri pătrați, unul de 69,1 metri pătrați și o vilă; deputatul Oleg Lipskii, care, având un apartament de 67,4 metri pătrați, în 2018 a mai moștenit unul, de 71,9 metri pătrați; și Adela Raileanu, directoarea postului NTV Moldova, proprietara unui apartament de 46,1 metri pătrați, și a unui altuia, de 67,4 metri pătrați. Socialiștii fără locuințe Nichita Țurcan. Foto: Facebook.com Fiecare al șaselea candidat socialist pe lista de partid susține, în declarația de avere pentru ultimii doi ani, că nu are un apartament sau o casă. Topul socialiștilor cu cea mai modestă avere declarată e condus de Nichita Țurcan, șef al centrului informațional al PSRM. Oficial el nu are nici casă, nici mașină, iar în doi ani a adunat doar 86 de mii de lei, ceea ce înseamnă circa 3.600 de lei pe lună. Nu are casă și mașină nici Olga Rață, contabilă-șef la Partidul Socialiștilor. Veniturile acesteia pentru doi ani se cifrează la 123 de mii de lei. Chiar dacă nu are automobil, ea deține un garaj. Teodora Vanghelii, consilieră în cadrul Secretariatului Parlamentului, care a adunat în ultimii doi ani 226 de mii de lei, tot nu are casă și mașină. În schimb, ea raportează un apartament pe care îl are în comodat. Deputatul Vladimir Odnostalco de asemenea nu deține nicio locuință și niciun automobil. În ultimii doi ani parlamentarul a adunat jumătate de milion de lei din salariu și indemnizații. Printre socialiștii fără case, dar care dețin un automobil se numără deputatul Grigore Novac (venituri pentru doi ani – 554 de mii de lei), care are un automobil de model Volvo XC 90 estimat la 113 mii de lei; Alexandr Suhodolski, vicepreședintele Adunării Populare din Găgăuzia (venituri de 405 mii de lei în 2017-2018), care conduce prin mandat un Mercedes; și consilierul municipal Gaik Vartanean (venituri pentru doi ani – 34 de mii de lei), proprietarul unei Kia, estimate la 10 mii de lei, și al unui Renault Megan, cumpărat în 2018 cu șase mii de euro.