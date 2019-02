Ce trebuie să știm despre busuioc

Busuiocul este apreciat încă din antichitate, iar astăzi este utilizat pentru efectele sale antispastice, expectorante, antifungice. Planta poate fi folosită sub formă de infuzie, pulbere, tinctură, ulei volatil sau chiar pentru băi terapeutice. De asemenea, busuiocul conține vitamina C, vitamina A și substanțe tonice și antioxidante. În plus, busuiocul este o sursă bogată de calciu și fosfor, min

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md