Plahotniuc: La Ialoveni PDM are cei mai valoroși candidați – Monica Babuc s-a dedicat întotdeauna proiectelor în care s-a implicat, iar Ion Sula e un om gospodar și bun manager

În cadrul Caravanei electorale, liderul PD, Vlad Plahotniuc, a mers în satele Grozeşti şi Bălăureşti, din raionul Nisporeni, unde a fost întâmpinat cu multă căldură. Într-o postare pe Facebook, democratul spune că echipa PD a primit aprecieri, dar și sugestii, care în curând vor deveni realitate.„Acasă, în Grozești, am fost întâlnit, ca de obicei, cu multă căldură. Oamenii de aici știu că eu le-am rămas mereu aproape. Simt asta ȋn toate proiectele folositoare care s-au realizat ȋn localitatea lor - #drumuri_bune, gazificare și iluminare stradală sau modernizarea instituțiilor de ȋnvățământ. Am ajuns și în Bălăurești, la vecinii unde am copilărit. Am primit și aici aprecieri, dar și noi sugestii de măsuri pentru comunitate. E normal să fie așa, pentru că au văzut deja că noi, la #PDM, ținem cont de nevoile lor. Ca de obicei, am plecat cu agenda plină de propuneri. Ȋn curând, o să le vedeți devenite realitate. #FapteNuVorbe”, a scris liderul PD.