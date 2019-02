Protest în București față de interzicerea numelui lui George Simion în Rep. Moldova

09:50

Fiecare copil din Republica Moldova ar putea primi o alocație de stat lunară, după modelul din România. Parlamentul de la Chișinău a aprobat joi, în prima lectură, un proiect de lege care prevede că mărimea, modul de stabilire și de plată a indemnizației lunare de stat vor fi stabilite de Guvern. Proiectul urmează să fie votat