Tatiana Shickolada – moldoveanca care crează lenjerie intimă în Franța. „Franțuzoaicele trebuie să învețe, din nou, să dezvolte iubirea pentru sine”

Tatiana Shickolada este moldoveanca care bucură franțuzoaicele cu cea mai rafinată lenjerie intimă. Ea.md a dorit să afle istoria acestei iscusite creatoare, și am realizat un interviu în care am discusut-o de secrete și am dezvăluit povestea „Shickolada Design”. Povestea „Shickolada Design” își are începuturile în copilăria Tatianei. Totul a început de la un ursuleț din […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de EA.md