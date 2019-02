PROFIL// Elena Hrenova, candidata nr. 52 pe lista PSRM: donaţii mai mari decât veniturile şi averi nedeclarate

Elena Hrenova a deținut în perioada 2011–2014 funcția de consilieră din partea PCRM în Consiliul Municipal Chișinău. În 2014 a aderat la Partidul Socialiștilor și a obținut funcția de deputat în urma alegerilor din 30 noiembrie același an. Este președinta Asociației Obștești „Societatea Protecției Invalizilor și Veteranilor ECHITATE”, relatează anticoruptie.md. În campanie din 2009, a donat pentru PCRM 10.000 de lei. În 2011, a continuat să sprijine partidul, donând 20.000 de lei pentru campania electorală la alegerile locale. În declarația de venit depusă la Comisia Electorală Centrală pentru anul 2013, consiliera comunistă a declarat că a avut venituri din partea Consiliului Municipal Chișinău, fără a preciza valoarea acestora. Doar la secțiunea imobile a indicat două apartamente, primul de 43 de metri pătrați, dobândit în 2002, și cel de-al doilea de 46 de metri pătrați, procurat în 1999. Aleasa locală a evitat să precizeze valoarea celor două locuințe. La secțiunea obligațiuni, a indicat 220 de acțiuni la „Asito-Invest”, precizând că nu a avut niciun venit din 1995. În 2014, când a ajuns în Parlament, a indicat în 2014 un venit de 17.000 de lei din indemnizații de consilieră din partea Consiliului Municipal Chișinău. Legislatoarea a mai trecut alte imobile decât în 2013 – un apartament cu suprafața de 17 metri pătrați deținut în coproprietate și dobândit în 2014 și altul de 24 de metri pătrați dobândit în 2002 – fără a preciza ce a făcut cu cele menționate cu un an înainte. La aceeași secțiune, deputata a trecut o casă de locuit cu suprafața de 43 de metri pătrați. Site-ul avere.md a confirmat că, în 2013, 2014 şi 2016, ea a prezentat informaţii eronate despre suprafaţa şi anul dobândirii imobilelor deţinute şi nu a declarat valoarea acestora. Donații pentru PSRM în 2014 Deși a indicat venituri modeste în decursul a doi ani, conform rapoartelor financiare depuse la Comisia Electorală Centrală, Elena Hrenova a donat pentru noua sa formațiune politică, PSRM, în campania electorală pentru alegerile din 2014, 153.700 de lei ca președintă a Societății PDIV„Echitate”. După ce a făcut aceste declarații de venit, legislatoarea a intrat în „Topul demnitarilor publici care au donat mai mult decât au câştigat” realizat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă. Diferența dintre veniturile declarate și donațiile pe care le-a făcut pentru PSRM a constituit 136.700 de lei. Pentru 2015, conform declarației pe venit, venitul încasat de Hrenova de la Parlament a constituit 1.405.545 de lei! JURNAL de Chișinău încercat să afle dacă această sumă este adevărată, însă Hrenova nu a vrut să vorbească. În același timp, avere.md arată că venitul deputatei în 2015 a fost, de fapt, 199.130 de lei. În același an, la secțiunea imobile, socialista a declarat trei apartamente: unul de 24 de metri pătrați, cu valoarea de 130.000 de lei, și altul de 43 metri pătrați, estimat la 252.000 de lei, ambele procurate în 2002. A treia locuință cu suprafața de 17 metri pătrați și valoarea de 12.000 de lei, deținută în coproprietate, a fost dobândită în 2010 în urma unui contract de întreținere. Obișnuintă cu donații generoase pentru formațiunile din care a făcut parte, la alegerile locale din 14 iunie 2015, deputata a donat pentru PSRM 90.000 de lei. Pentru 2016 Hrenova a declarat un venit total de 217.000 de lei, din care 150.164 a constituit salariul de deputat, iar 66.835 indemnizațiile. La compartimentul bunuri imobile, legislatoarea a indicat trei apartamente, dar anii dobândirii și suprafețele acestora diferă. Un apartament cu suprafața de 45,9 metri pătrați a fost dobândit în 1999; al doilea de 18,7 metri pătrați a fost cumpărat în 2002 și al treilea de 30,6 metri pătrați, deținut în coproprietate, a fost obținut în 2008. În același an, deputata a indicat că are un depozit în valoare de 50.000 de lei la BC „Moldinconbank”. La alegerile prezidențiale din același an, Hrenova și-a susținut colegul de partid, Igor Dodon, cu 73.100 de lei. Conform declarației pe avere și interese personale pentru 2017, deputata a avut un salariu de 112.696 de lei, la care s-au adăugat plăți compensatorii și un ajutor material în mărime de 70.000, ceea ce constituie în total 182.969 de lei. La secțiunea imobile, a indicat trei apartamente: primul cu suprafața de 30,6 metri pătrați dobândit în baza unui contract în 2008, deținut în coproprietate, în valoare de 190.261 de lei; al doilea de 43,5 metri pătrați și valoarea de 245.807 lei, dobândit în 2002; al treilea de 45,2 metri pătrați și valoarea de 272.459 de lei dobândit în 1999. Declarație de venit pentru 2018, care nu indică niciun venit În declarația de avere și interese depusă în calitate de candidată la funcția de deputat, pentru alegerile din 24 februarie 2018, Hrenova a indicat, în perioada 1 ianuarie 2017–26 decembrie 2018, 223.154 de lei drept salariu și alte 132.585 ca indemnizații din partea Parlamentului Republicii Moldova, ceea ce constituie 355.739 de lei. În plus, ea a mai declarat același depozit în valoare de 50.000 de lei la BC „Moldinconbank”. În 2018, Hrenova a donat partidului din care face parte peste 38.000 de lei. at faptul că în cererea de înscriere în actuala campanie electorală, Elena Hrenova a depus o declarație la Comisia Electorală Centrală în care a menționat că, în decursul anilor 2017–2018, nu a avut niciun venit. Solicitată de JURNAL de Chișinău să spună de ce nu a trecut salariul de deputat în cererea de înscriere în cursa electorală depusă la Comisia Electoral Centrală, aceasta a afirmat: „Salariul este salariu, și ce?! Salariul nu se declară!… Do svidania!”, a spus ea și a întrerupt discuția telefonică. Pentru a elucida cazul legat de cele două declarații de avere – prima fără venituri și a doua completată –, am solicitat opinia candidatei, care a insistat inflexibil că a depus o sigură declarație. „Nu am depus repetat, eu eram în spital. Am avut pneumonie. Vsio do svidania!” Pentru a preciza datele despre cele două declarații de avere, am solicitat reprezentantul Comisiei Electorale Centale, care ne-a declarat următoarele: „În ce privește declarațiile candidaților care au fost depuse la CEC, acestea pot găsite pe site-ul instituției”.

