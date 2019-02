Stresul, factorul care lovește direct în imunitate

13:10

Fostul jucător de tenis Ilie Năstase şi-a recunoscut vinovăţia, joi, în cadrul procesului, în care este acuzat de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi sustragere de la recoltarea probelor biologice, fiind de acord să efectueze muncă în folosul comunităţii. „Regret foarte mult situaţia. Am şi eu o familie, copii şi regret", le-a spus Ilie Năstase