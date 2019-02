Consumatorii de pe mai multe străzi din capitală vor rămâne luni fără apă la robinet

12:30

Gandeste-te in ce locuri merge telefonul tau cu tine, in fiecare zi. Il folosesti in metrou sau in autobuz, dupa ce te-ai tinut de bare, il tii in buzunarele in care ai tinut banii care au trecut prin mainile atator persoane si umbli pe ecranul lui imediat ce ai deschis usa unei bai. Daca e sa ne luam dupa statistici, probabil ca atingi telefonul de cel putin 50 de ori pe zi. Si daca suntem sinceri cu noi, trebuie sa recunoastem ca nu intotdeauna ne spalam pe maini inainte de a-l folosi. Si cred ca nici nu il dezinfectam de 10 ori pe zi. Acum, ganditi-va cate bacterii aduna smartphone-ul vostru in fiecare zi avand in vedere locurile prin care trece. Studiile spun ca telefonul aduna mai multe bacterii decat capacul de la toaleta. Ceea ce trebuie sa ne puna serios pe ganduri. E adevarat ca il putem curata macar de doua-trei ori pe zi cu o carpa din microfibra si putin alcool medicinal pentru a-l dezinfecta, dar nu va fi suficient pentru a scapa de toate bacteriile pe care le cara, potrivit foodstory.stirileprotv.ro. De aceea, este mai bine e sa lasi telefonul in alta camera atunci cand pregatesti mancarea, dar si atunci cand te asezi la masa sa mananci. Nu numai ca te vei feri de bacterii, dar te vei putea bucura in liniste de ritualul gatitului sau de savuratul mancarii, fara ca ecranul sa iti distraga atentia de la ce faci cu adevarat.