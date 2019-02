Adrien Rabiot a decis unde va juca din sezonul viitor

22:50

Andrea Levy s-a născut în 1956, în Anglia, din părinţi jamaicani. Este autoarea romanelor "Every Light in the House Burnin’" (1994), "Never Far from Nowhere" (1996), "Fruit of the Lemon" (1999) şi "Small Island" (2004), extrem de bine primite de critică. Toate romanele tratează problema copiilor de culoare britanici născuţi din părinţi migranţi jamaicani şi au un consistent miez autobiografic. Andrea Levy a făcut parte din juriile premiilor Saga şi Orange, scrie mediafax.ro. Romanul "O insulă pr...