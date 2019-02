Festivalul Național pentru Copii „Gala Micilor Talente”, în Sudul Basarabiei

11:30

Boris Volosatîi, candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, susţine că a fost agresat fizic de către reprezentanți ai Partidului Democrat din Moldova (PDM). Incidentul s-ar fi produs miercuri, 6 februarie, în comuna Băcioi, se arată într-un comunicat de presă remis de staff-ul de campanie al lui Volosatîi. „Candidatul independent Boris [&hellip The post Boris Volosatîi, directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, spune că a fost bătut şi ameninţat cu moartea de câţiva susţinători ai PDM appeared first on InfoPrut.