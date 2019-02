Moldova participă la expoziția „BioFach 2019” din Germania

12:00

Președintele Igor Dodon a anunțat că a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul R. Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguța, în legătură cu rechemarea diplomatului de către MAEIE pentru consultări interne. „Consider decizia ministerului este total neexplicabilă și irațională, deoarece dl Neguța își îndeplinește atribuțiile conform cerințelor înaintate și este unul din cei mai experimentați […]