(FOTO) Almanahul Politic 2018 – lansat

Interviu cu Mircea Maleca, Director al companiei aeriene FLY ONE Cu ce indicatori de bază a încheiat anul 2018 FLY ONE? Cel mai bun indicator pentru FLY ONE sunt pasagerii care aleg zilnic să călătorească cu noi. În anul 2018 cu FLY ONE au ales să călătorească peste 500.000 de pasageri către 15 destinaţii, aici […]