Mai mulți locuitori ai Capitalei vor rămâne fără apă la robinete. Care sunt adresele vizate

Loredana Sîrbu este o tânără din Moldova care și-a propus să promoveze frumusețea ochilor persoanelor din țară. Tânăra a creat un cont pe Instagram cu denumirea „Lost in your ocean eyes” unde publică fotografiile ochilor persoanelor care și-au exprimat dorința să participe în „mini-proiect”. Articolul (foto) „Lost in your eyes”. Un proiect din Moldova vrea să promoveze frumusețea ochilor și fiecare persoană poate participa apare prima dată în #diez.