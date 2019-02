(Foto) Campanie electorală, marca Sergiu Sârbu. Ce (nu) face democratul pentru a câștia simpatia alegătorilor

10:30

Un avocat din Chișinău a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurori, fiind bănuit de trafic de influenţă. Acesta ar fi cerut 28 000 de euro de la un condamnat pentru a-l elibera din detenţie înainte de termen. Potrivit denunţătorului, avocatul susţinea că ar avea influenţă asupra administraţiei penitenciarelor, dar şi asupra unor magistraţi şi […] The post Un avocat, reţinut de CNA. Ar fi cerut 30 000 euro de la un deţinut pentru a-l scoate din puşcărie înainte de termen appeared first on Moldova.org.