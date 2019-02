Modul în care inteligenţa artificială poate fi utilizată pentru a redacta ştiri false convingătoare

08:15

VĂRSĂTOR Apar proiecte noi în care vă puteţi implica şi să mai faceţi un pas în carieră, să fiţi în lumina reflectoarelor. O să primiţi nişte semnale interesante de la cineva care vrea să formaţi un cuplu şi o să vă gândiţi la viitorul vostru în doi - dacă vă vedeţi împreună sau nu. PEŞTI Poate aranjaţi cu prietenii o ieşire la munte, la schi, sau e un city-break de care o să vă bucuraţi cu fiinţa iubită. Aveţi un tonus mult mai bun, idei, sunteţi mai comunicativi, o s-aveţi succes şi la şcoală, şi la examene, o să câştigaţi şi bani în plus, se vor schimba multe lucruri în bine. BERBEC O să primiţi o invitaţie la o zi de naştere sau e un alt moment festiv care v-aduce în preajma unor oameni dragi. Poate va fi o decizie spontană s-o porniţi într-o călătorie, să vă bucuraţi de peisaje, de o cazare într-o staţiune turistică, să practicaţi sporturile de iarnă, să vă şi relaxaţi. TAUR E posibil să vină cineva în vizită şi să-l găzduiţi şi peste noapte, poate rămâne chiar câteva zile c-o avea şi ceva treabă prin zonă. Prietenii vă scot la plimbare şi dacă n-aveţi program încărcat acasă vă duceţi în oraş, la spectacol, sau să luaţi masa în oraş, să vă mai şi deconectaţi. GEMENI Poate-ncepeți nişte cursuri, v-apucaţi de un sport, ori poate-i însoţiţi pe cei mici la patinoar, pe o pârtie undeva. Se poate s-aveţi mai multe vizite de făcut, or fi comisioane, poate îi duceţi pe copii într-o staţiune turistică să se bucure de zăpadă, schiuri, săniuţa. RAC E un eveniment festiv la care vreţi s-ajungeţi şi o s-aveţi şi o companie pe gustul vostru şi o să vă priască ieşirea în societate. Voi aţi putea pleca în fiecare week-end pe undeva, sau o dată şi bine, să staţi câteva luni, un an, c-aveţi undă verde la călătorii, şi nu e puţin lucru. LEU Poate-i invitaţi pe nişte prieteni la masă în oraş dacă v-aţi săturat de gătit acasă şi o să vă prindă bine să staţi la poveşti până târziu. Se poate să primiţi o invitaţie oficială la un meci, un concert, o fi un spectacol de gală, cu ţinuta la patru ace şi poate ţineţi şi vreun speech. FECIOARĂ O să vă găsiţi ceva frumos şi plăcut de făcut pe-acasă, pentru bună dispoziţie, o fi un hobby care-o să vă remonteze. Poate o să mai cumpăraţi câte ceva în rate şi o să reamenajaţi interiorul locuinţei, mai aruncaţi din lucrurile vechi, le daţi altcuiva şi o să vă simţiţi şi mai bine la voi acasă. BALANŢĂ Poate v-apucaţi de nişte cursuri, să vă-mbogățiți cunoştinţele, poate ţineţi discursuri motivaţionale şi luaţi bani, nu aşa. O să vă puteţi vedea şi cu colegii şi cu prietenii şi să faceţi o excursie, să aveţi activităţi comune, să strângeţi relaţiile cu anturajul. SCORPION Se poate să fie ceva mai tensionată relaţia cu partenerul de cuplu, dar e bine să-nţelegeţi că trece printr-o pasă proastă. Poate le cereţi nişte înlesniri şefilor, vreo zi liberă, o primă, ceva de care-aveti nevoie şi le-oti mai fi zis şefilor, dar s-au făcut că plouă. Insistaţi. SĂGETĂTOR Voi sunteţi pe punctul de a vă reface viaţa sentimentală, să va-ncercati din nou disponibilitatea de a fi într-o relaţie de cuplu. E posibil să dedicaţi mare parte din timp treburilor gospodăreşti, în care să se implice şi ai voştri şi să puneţi casa la punct, dacă tot aţi mai făcut, de curând, nişte investiţii. CAPRICORN Poate aveţi mai mult chef decât de obicei să ieşiţi la socializare şi să vă lărgiţi orizontul, să cultivaţi relaţii care să v-aducă un plus de confort emoţional. O atmosferă edulcorată acasă, în relaţia de cuplu şi o să fiţi mai îngăduitori chiar şi cu voi, că vă blamaţi prea mult pentru tot felul de nimicuri.