După Eurespal, alte patru medicamente pe bază de fenspiridă sunt retrase din farmacii

19:10

Anul 2018 a fost pentru domeniul IT din Republica Moldova a fost anul care a unit acest sector într-o structură unică - Moldova IT Park. La acest moment în parc sunt 338 de companii IT care cooperează și depun efort comun pentru a dezvolta acest sector. Regimul fiscal avantajos și evidența contabilă simplificată favorizează dezvoltarea pieței IT, prin atragerea investițiilor atât autohtone, cât și din străinătate, dar și concentrează forța de muncă calificată, din salariul cărora nu se mai fac rețineri.De această părere este Maxim Masiutin, directorul companiei „Ritlabs”, singura companiedin Republica Moldova ce-și exportă produsele IT sub propria marcă.