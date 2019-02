Agenția Medicamentului sistează comercializarea medicamentelor cu conținut de Fenspiridă

09:20

Militarii Armatei Naţionale din operaţiunea KFOR au participat la exerciţiul în teren „Jewelled Dagger 3”, desfăşurat de comandamentul grupării de forţe multinaţionale Vest (Multinational Battle Group-West — MNBG-W). Potrivit comandantului KFOR 10, locotenent-colonel Ion Godoroja, antrenamentele, la care au participat circa 100 de militari austrieci, italieni, moldoveni şi sloveni, au avut ca obiectiv testarea operativităţii […] The post Militarii moldoveni din operaţiunea KFOR au participat la exerciţiul în teren „Jewelled Dagger 3” appeared first on Moldova.org.