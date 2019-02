O nouă decizie luată de Facebook, care vizează și Republica Moldova: Toate postările anti-vaccinare vor fi cenzurate

12:40

Fatima Djalo, cunoscută după participarea sa la Fabrica de Staruri, dar și pentru activitatea în calitate de prezentatoare, a decedat aseară, în SUA, acolo unde era stabilită de mai mulți ani împreună cu soțul. Despre trecerea în neființă a Fatimei a anunțat pagina sa de Facebook „Smith Center FOR Healing and the Art”, dar și …