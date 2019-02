Dosarul „Centrul de Sănătate Publică”. A fost reţinut angajatul unei companii, bănuit că ar fi corupt funcţionarii CSP

08:00

Dacă Guvernul va decide rechemarea ambasadorului R.Moldova în Federația Rusă Andrei Neguța, șeful statului Igor Dodon nu va semna decretul respectiv. O declarație în acest sens a fost făcută de Igor Dodon pentru agenția de presă rusă TASS. Aceasta survine după ce presa de la Chișinău a scris miercuri seara că ambasadorul Andrei Neguța ar putea […]