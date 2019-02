Andi Cristea: „Cel mai optimist scenariu ar fi ca Republica Moldova să rămână stabilă pe o orbită pro-europeană”

20:30

Parlamentul European a cerut autorităților din Cecenia să îl elibereze imediat pe militantul pentru drepturile omului Oyub Titiev. Rezoluţia Parlamentului adoptată astăzi cere si personalităților din lumea sportului sa nu mai participe in evenimente publice in Cecenia, sau in evenimente publice finanțate de liderii de la Groznîi. Oyb Titiev este directorului centrului Memorial pentru Drepturile omului din Cecenia și a fost închis in ianuarie anul trecut, fiind acuzat că în mașina sa s-au găsit 180 de grame de marijuana. Titiev și colegii săi din comunitatea activiștilor pentru drepturile omului susţin ca drogurile au fost puse de agenti în masina sa pentru a-l putea aresta. Un verdict in acest caz este asteptat in zilele urmatoare.