Zinaida Plugaru despre Alexandru Botnari candidat pe circumscripția nr.38

10:40

Astăzi a avut loc lansarea oficială a candidatului Alexandru Botnari în Alegerile Parlamentare 2019, circumscripția nr.38 Hîncești. Vreau să-mi încep prezentarea cu autobiografia.... The post Video! Alexandru Botnari sa lansat oficial în campania electorală 2019 appeared first on Hîncești 24 Online.