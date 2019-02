(foto) „Bine ați venit”. La Mănăstirea Saharna au apărut luminițe de întâmpinare pentru vizitatori

16:30

AaHa Inc a lansat o nouă provocare pentru utilizatorii Facebookului, #weirdsockschallenge. Scopul provocării este de a ridica dispoziția celor mohorâți în zilele sumbre de februarie și de a determina cine are cei mai ciudați ciorapi din clasă, grupă sau din birou. Articolul (foto) Porți ciorapi amuzanți? Participă la provocarea #weirdsockschallenge și vezi cine îi are pe cei mai ciudați apare prima dată în #diez.