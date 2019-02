Alegeri 2019: Circumscripția #49 | la Est de Republica Moldova (RU)

03:10

Circumscripția uninominală nr. 48 la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 cuprinde o parte din unitățile administrativ-teritoriale din Stânga Nistrului. Informații despre candidații înregistrați 1. Vitalii Evtodiev – candidatul Partidului Socialiștilor din Moldova Eftodiev are 49 de ani și este prezentat de către socialiști drept expert în construcții. El a... The post Alegeri 2019: Circumscripția #48 | Transnistria Sud appeared first on Regional.md.