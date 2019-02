VIDEO // Asociația Promo-Lex acuză blocul „ACUM” de plagiat

20:50

„Am fost și suntem mereu în discuții cu antreprenori și cu angajații lor, pentru a vedea cât și cum i-au ajutat modificările fiscale de până acum și de ce măsuri ar mai avea nevoie. Am făcut asta și ȋn Ștefan Vodă, unde am vizitat o fabrică de confecții și o vinărie. Ȋn ambele locuri se lucrează ȋn condiții bune, cu tehnologii moderne. Vrem ca astfel de companii, din cât mai multe domenii, să vedem ȋn toate regiunile din țară”, a scris Vlad Plahotniuc, într-o postare pe Facebook. „Vom continua cu noi măsuri pentru stimularea mediului de afaceri, iar unul dintre proiectele de viitor ale PDM este introducerera cotei zero la impozitul pe profitul reinvestit”, a mai spus liderul democrat.