STUDIU// Somnul poate ajuta în lupta împotriva infecţiilor

Iată o serie de mesaje frumoase, romantice sau amuzante, precum şi citate celebre, pe care le puteţi trimite de Ziua Îndrăgostiţilor: Citate celebre despre dragoste pentru Ziua Îndrăgostiţilor: Când dragostea vorbeşte, vocile tuturor zeilor par adormite în armonia raiului. (William Shakespeare) Nu poţi acuza gravitaţia când dragostea te doboară. (Albert Einstein) Iubirea nu e târg: te iubesc pentru că mă iubeşti. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc! (Liviu Rebreanu) Iubirea e o floare foarte plăcută, dar trebuie să ai curajul să te duci s-o culegi de pe marginile unei prăpastii înfricoşătoare. (Stendhal) Identitatea fatală a îndrăgostitului nu-i nimic altceva decât: Sunt cel care aşteaptă! (Ronald Barthes) Nu te iubesc pentru ceea ce eşti, ci pentru ceea ce devin când sunt cu tine. (Buchwald Art) Putem să învăţăm să iubim doar iubind. (Iris Murdoch) Dacă n-ar fi dragostea, m-aş teme de viaţă. (Grigore Vieru) Sunt clipe de nedefinit acelea în care două suflete îşi vorbesc într-o limbă ce nu poate fi înţeleasă decât de ele, când tace tot ce-i omenesc, iar ele se unesc tainic pentru viaţa acestei lumi. (Victor Hugo) Doar pentru că cineva nu te iubeşte aşa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubeşte cu toată fiinţa sa. (Gabriel García Marquez) Iubirea este farmecul cântecului păsărilor şi cel mai dulce parfum al trandafirului. (Victor Hugo) Acela care nu a iubit niciodată, înseamnă că nu a trăit niciodată. (John Gay) Mesaje romantice de Valentine's Day, pe care le poţi trimite de Ziua Îndrăgostiţilor, în 14 februarie: Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele! Te iubesc ca-n prima zi, când raze de soare aurii cădeau uşor purtate de vânt, asupra noastră pe Pământ. Te iubesc, te voi iubi şi, chiar dacă soarta ne va despărţi, iubirea noastră va sta acolo sus, scrisă într-o stea. Oricât de speciale ar fi cuvintele, nici măcar nu pot începe să-ţi spună despre toata dragostea pe care ţi-o port în suflet. Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seama ce mult însemni pentru mine! Când te-am văzut prima oară, mi-ai încălzit inima. A doua oară mi-ai produs scântei, iar acum îmi faci inima să ardă! Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot. Nu îţi voi scrie o poezie, nu voi folosi cuvinte alese... Îţi voi spune doar că TE IUBESC mai mult decât orice. De-ar fi universul o lume plină de femei şi eu un astru printre ele, eu tot pe tine te-aş alege căci eşti iubirea vieţii mele. Te iubesc! Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tau, te-aş strânge în braţe şi aş spune „Uite: asta”. Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra, dar fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa! Azi-noapte mi-am rugat îngerul să te păzească. Dar a venit mai devreme. L-am întrebat de ce. A zâmbit şi mi-a spus că un înger nu păzeşte alt înger! Te iubesc pentru că trăiesc împlinirea mea totală. Te iubesc pentru că eşti totul meu. Te iubesc pentru viitorul meu, al nostru… Poţi trimite şi mesaje amuzante pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiţilor: Crezi în dragoste la prima vedere sau e nevoie să mai trec o dată pe lângă tine? Subsemnata, adică eu, declar că din accidentul de ciocnire pe care l-am avut când te-am cunoscut m-am ales cu inima frântă şi am rămas privind în gol cu ochii căzuţi în gură. Ca urmare a acestui accident m-am îndragostit total şi iremediabil de tine. Te iubesc! Dragostea e ca: Nokia - Connecting people, Samsung - Everyone is invited, Nike - Just do it!, Pepsi - Ask for more, şi ca tine – too good to be true! Mi-e frică să merg cu maşina când sunt cu tine. Pentru că alături de tine sunt beat de fericire şi ar putea să-mi ia permisul. Telefonul meu funcţionează cu dragoste. De când te-am cunoscut nu s-a oprit niciodată. Picioarele tale sunt obosite? Pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua. Sunt 6 miliarde de oameni în lumea asta. Nu ştiu de ce-ţi dau ţie mesaje. Poate pentru că 5.999.999.999 de oameni nu te pot înlocui!