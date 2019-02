O listă cu profile și pagini incomode pentru Maia Sandu și Andrei Năstase, blocate

12:30

Candidatul independent pentru funcția de deputat pe circumscripția 51 (SUA și Canada), Alexandrin Patron a publicat pe pagina sa de Facebook o explicație detaliată a implicării lui Dumitru Alaiba, candidat și el pe circumscripția 51, susținut de blocul ACUM, în furtul miliardului.Alexandrin Patron scrie că Dumitru Alaiba, în momentul în care lucra la Guvernul Republicii Moldova, se afla în subordinea nașului său de la prima căsătorie, Victor Bodiu, care la rândul său era mâna dreaptă a lui Vlad Filat și care era implicat la cel mai înalt nivel în devalizarea Băncii de Economii și furtul miliardului.Victor Bodiu a fost omul cheie care facilitat în 2012 procesul ca acțiunile de la Banca de Economii să iasă de sub controlul statului. Iar Dumitru Alaiba l-a luat de nănaș în 2014.Victor Bodiu a fost Secretarul General al Guvernului din 2011 până la sfârșitul anului 2014 când miliardul fusese furat, iar prima garanție de 9.5 miliarde de lei era semnată de Guvern. În toată această perioadă, el era Șeful lui Alaiba. Tot Bodiu a fost până în vara 2013 Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii. El a recunoscut în faţa instanţei de judecată că Vlad Filat i-a dat indicaţie în februarie 2013 să se întâlnească cu reprezentanţii unei bănci ruseşti care erau interesaţi să cumpere activele neperformante ale Băncii de Economii. În iulie 2013, Victor Bodiu a fost exclus din componența consiliului de Administrație.Tot în februarie 2013 Dumitru Alaiba spunea că la Banca de Economii totul va fi bine, iar informațiile care atunci apăreau în presă le cataloga ca un atac la adresa lui Vlad Filat. Ce avem în final? Vlad Filat stă la pușcărie pentru implicarea sa în furtul miliardului, iar Banca de Economii nu mai există. „Interesante neamuri și conexiuni are Dumitru Alaiba… Cine se aseamănă se adună. Banii care Dumitru Alaiba i-a primit la prima nuntă de la nănașul său Victor Bodiu precis nu au venit din muncă cinstită, ci mai degrabă din banii cetățenilor care aveau conturi la Banca de Economii”, scrie Patron pe Facebook.Candidatul independent spune că oamenii pleacă din țară din cauza la așa oameni ca Dumitru Alaiba, care cu nănași influenți își fac își fac bani de case și apartament. În 2012, Alaiba, fiind consilier la Filat și-a luat un Volvo nou de 35.000 de dolari. Dumitru Alaiba are 3 apartamente în Moldova, două dintre care le-a cumpărat în după ce a plecat din funcția care o deținea la Guvern. La fel, a cumpărat o casă amplasată pe un teren cu o suprafață de 900 m2.”Dumitru Alaiba a făcut parte din acest sistem putred 7 ani de zile! Orice ar spune acesta despre schimbare înseamnă de facto că el dorește să revină la ceea ce a făcut pe timpurile când se fura miliardul. El nici măcar nu și-a cerut scuze în public pentru aberațiile scrise de el în perioada când șeful și nănașul său Bodiu punea începuturile pentru furtul miliardului! Aroganța lui Dumitru Alaiba nu are margini. Ca secretar al Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, acesta i-a slujit pe rând pe Filat, Leancă, Gaburici și Streleț, iar acum se prezintă ca luptător cu regimul”, scrie politicianul pe Facebook.sursa: telegraph.md