Tkaciuk RECUNOAȘTE în premieră că PCRM a negociat cu PLDM o coaliție!

agitație sf [At: NEGRUZZI, S. I, 295 / V: (înv) ~iune / Pl: ~ii / E: fr agitation, lat agitatio, -onis, rs aгйитaцииa] 1 Mișcare intensă încolo și încoace efectuată de oameni, de vehicule etc. 2-4 Stare de neliniște excesivă, de tulburare, de tensiune nervoasă (manifestată prin mișcări grăbite și dezordonate). 5 (Șîs ~ politică) Mijloc de influențare a conștiinței publice folosit de un partid în scopuri imediate, prin mass-media, întruniri etc. 6 (Chm; Fiz; îs) ~ moleculară Mișcare neregulată a moleculelor.