Peste 40 de foşti diplomaţi britanici o îndeamnă pe Theresa May să amâne Brexit

16:30

„Dacă vine opoziţia la guvernare, ar însemna să ne întoarcem de unde am pornit, în perioada haosului, în perioada instabilităţii, în perioada când investitorii străini şi locali vor fugi din ţară sau nu vor veni", a declarat Vladimir Cebotari.Fruntașul PDM a precizat că opoziția nu are capacitatea să continue reformele inițiate de PDM și implementate de Guernul Filip.„Partidele de opoziţie au declarat că nu ştiu de unde pot plăti în continuare pensiile care deja sunt stabilite şi majorate de PDM. Ei nu au capacitatea şi soluţii pentru a continua repararea drumurilor, precum şi alte proiecte, cum ar fi apă bună în fiecare gospodărie, dar şi alte proiecte pe care le-am iniţiat şi pentru care PDM are acoperire financiară şi pe care ştie cum să le ducă la bun sfârşit”, a conchis Vladimir Cebotari.