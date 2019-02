Facebook a șters trolii din Moldova. Cine ar sta în spatele acestora

06:00

În ciuda faptului că smartphone-urile sunt dispozitive pe care le avem cu noi peste tot, există riscuri în utilizarea lor, datorate în special radiaţiilor pe care acestea le emit. Majoritatea dispozitivelor de pe piaţă din acest moment nu sunt foarte periculoase, însă multe dintre ele se apropie destul de mult de limita teoretică de 1,6- […] The post Care sunt telefoanele care emit cele mai multe radiații appeared first on Moldova.org.