Lenin și telecomanda, telecomanda și Lenin

Europa Liberă oferă posibilitate tuturor competitorilor înscriși în circumscripția naţională să-și prezinte aspecte din programul electoral. Partidul Liberal participă la alegerile parlamentare din 24 februarie fiind pe a 15-a poziție în buletinul de vot. Președintele formațiunii, Dorin Chirtoacă prezintă oferta lor electorală.Dorin Chirtoacă: „De azi înainte, de acum înainte, Unirea este soluția pentru Republica Moldova ca să avem o viață bună. Și promovarea ei va avea loc până în pânzele albe de către noi, cei din Partidul Liberal, cei din cadrul ODIP, împreună cu Vlad Bilețchi, cei din Sfatul Țării 2 și toți oamenii de bună-credință, pentru că în 30 de ani în Republica Moldova s-au epuizat toate celelalte posibilități de a ne aduce un trai mai bun. Și opțiunile centriste, și opțiunile neutre, și opțiunile pro-europene deja sterile, care nu au și agrementul Uniunii Europene de a ne face parte a Uniunii Europene, doar vecini. Chestiunea cu statutul de vecini ai Uniunii Europene nu este în regulă pentru populația asta, care a suferit timp de 200 de ani de la ocupația din 1812 încoace.”Europa Liberă: Și aceasta ar fi singura promisiune pe care o faceți electoratului?Dorin Chirtoacă: „Unirea automat presupune: salarii mai mari, pensii mai mari, justiție, stat de drept, infrastructură, dezvoltare, locuri de muncă, tot ceea ce înseamnă o viață mai bună.”Europa Liberă: Dar în patru ani lucrul acesta nu se va înfăptui?Dorin Chirtoacă: „Asta se va face mai repede decât în patru ani, dacă reușim să facem Unirea în 2019, de exemplu. Cu cât mai mult întârziem Unirea, cu atât mai mult vor dura toate celelalte. Problema este că tot ceea ce se propune de către alte partide, inclusiv pro-europene, nu mai vorbim de cele pro-ruse ca lucruri de viitor sunt de fapt realități dincolo de Prut. Se propune salariu de 11 mii de lei, de exemplu, colegii din blocul ACUM, da? Salariul acesta există, chiar și mai mare în România și, dacă ar avea loc Unirea, nu trebuie să așteptăm patru ani ca să ajungem la un salariu de 11 mii de lei, a doua zi s-ar schimba lucrurile. Bine, este nevoie de circa un an de zile pentru ca bugetul României să preia bugetul Republicii Moldova, să se integreze sistemul de pensii, să se integreze sistemul de salarii bugetare, sistemul de impozite și toate celelalte, dar este cu totul altceva, este ca și cum ai porni patru-cinci motoare odată. Nouă cu o creștere economică de 3,5-4 la sută anual, ne trebuie 40-50 de ani ca să ajungem din urmă România și celelalte țări din Uniunea Europeană. Asta înseamnă două generații sacrificate și nimeni nu vrea...”Europa Liberă: Pentru dezideratul pe care îl promovați Dvs. aveți nevoie de majoritate în Parlament, în primul rând.Dorin Chirtoacă: „Da, da! Păi da, și cei de pe centru-dreapta, pro-europenii, ei spun că în cadrul unui referendum ar vota pentru Unire, dar nu o promovează, pe când noi o promovăm, cum am spus, până în pânzele albe. „Unirea până în pânzele albe” este unul din sloganele noastre sau „Cu demnitate pentru Unire”, un alt slogan al nostru, pentru că, indiferent de ceea ce se va întâmpla, de acum încolo vom promova Unirea ca fiind singura soluție valabilă pentru Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar cunoașteți foarte bine reacția șefului statului. Igor Dodon a spus că, dacă socialiștii ajung majoritari în Parlament, vor interzice mișcările unioniste. Dorin Chirtoacă: „Și Uniunea Sovietică a încercat să interzică mișcările unioniste și unde a ajuns? Da, Alexandru Usatiuc-Bulgăr a fost închis pentru limba română și tricolor, unchiul meu, Gheorghe Ghimpu, a fost închis pentru grafia latină între ‘72 și ’78, dar am învins regimul comunist atunci, în acei ani grei. Nu îl vom învinge pe Dodon? Dodon, în general, a coborât sub orice nivel imaginabil când a spus tâmpenia asta că Eminescu s-a născut moldovean și a murit român. Râde toată lumea de el, râde toată Europa. Nu există așa prostie! Asta e cum se spunea pe vremea când mergeam la școală că merge studentul la Paris bou și se întoarce vacă. Deci, aceasta e cam din aceeași operă, absurditatea absurdităților. Noi cunoaștem că există electoratul nostalgic, sovietic, cu viziuni pro-ruse, dar asta este în toată fosta Europă de Est. Și în Germania sunt care sunt nostalgici după RDG, și în Polonia, și în Cehia sunt nostalgici după vremurile comuniste. Datoria noastră este să-i mobilizăm și să-i motivăm pe cei cu viziuni pro-europene și unioniste, ca ei să fie majoritatea peste tot – și în Parlament, și în consiliile raionale, și în consiliile locale, și la primării, și asta-i o luptă pe termen lung de acum încolo.”Europa Liberă: De ce nu ați reușit să fiți mai grămăjoară, să faceți parte dintr-un bloc?Dorin Chirtoacă: „Un bloc unionist, atunci când am încercat să-l creăm după trădarea celor din ACUM, nu mai era posibil din punctul de vedere al termenului, chiar fizic nu se reușea înregistrarea, dar realitatea ne arată că tot timpul au fost multe organizații unioniste. Și în perioada sovietică au fost „Arcașii lui Ștefan”, Partidul Libertății, „Majadahonda”, Frontul Național Patriotic. Asta în perioada anilor ’50, ’60, ’70. Și în anii ’90 au fost mai multe organizații în acest sens și politice, și civice; și după ’90 încoace. Experiența arată că suntem mulți, diferiți ca denumire, dar cu același conținut, cu aceeași viziune unionistă. Și atunci trebuie să găsim o platformă de colaborare așa cum suntem multe entități, pentru că sunt și structuri media care susțin Unirea, sunt și organizații din societatea civilă, sunt și partide. Pe 25 martie am avut o manifestație foarte frumoasă, unindu-ne toți pentru acea manifestație, pentru acea idee. Vom găsi probabil o modalitate de colaborare și pe viitor. De exemplu, în aceste alegeri suntem gata să-i susținem în circumscripții pe candidații din partidele unioniste. Cu listele trebuie de văzut cum, e mai complicat, dar deschidere și abordare constructivă din partea noastră va fi întotdeauna și noi chiar ne-am adresat tuturor partidelor înainte de a porni campania pe cont propriu, Partidul Liberal din momentul în care cei de la ACUM au închis ușa, ne-au dat afară, fără să ne admită la concursul meritocrației, au inventat pretinsa întârziere ș.a.m.d. Cu atât mai rău pentru dumnealor, că au scindat opoziția și au dezbinat în condițiile în care noi am considerat...”Europa Liberă: Unii colegi liberali de-ai Dvs. se regăsesc și în blocul ACUM.Dorin Chirtoacă: „Păi, Partidul Liberal în ultimii zece ani a contribuit la umplerea clasei politice cu mai multe personalități. Dacă am reușit acest lucru, tot e ceva bun, chiar dacă au luat-o pe alte căi, însă nu este vorba că alți colegi de-ai noștri sunt acolo, este vorba că dumnealor nu au dorit să colaboreze cu PL-ul și au inventat pretinsa întârziere. N-a fost un termen limită, ne-a fost dimpotrivă înțelegerea că depunem până pe 21. Pe 21 am depus și după aceea dumnealor au dispărut și au început să spună povești cu întârziatul ș.a. în condițiile în care anterior salutau și așteptau și alte persoane să vină, și alte partide ș.a.m.d. să adere la bloc. Am aderat. De ce au procedat așa cum au procedat?”Europa Liberă: Mulți alegători se arată supărați că se atacă persoanele și nu se atacă ideile.Dorin Chirtoacă: „Păi, noi nu prea avem chiar pe nimeni de atacat la modul sincer, pentru că de acum încolo lucrurile sunt clare. Regimul hibrid Plahotniuc-Dodon-Șor trebuie înlăturat de pe scena politică din Republica Moldova, pentru că este o degradare și o rușine pentru Moldova în secolul XXI să aibă asemenea personaje și forțe politice. În ceea ce îi privește pe pro-europeni le dorim succese, dar să spună adevărul până la capăt și nu doar jumătăți de măsură, precum că Uniunea Europeană ne va lua în sânul ei. Nu este adevărat! Ei maximum ce ne pot oferi este vecinătatea și atunci singura soluție pentru o viață mai bună, pentru a fi parte a Uniunii Europene este Unirea cu România, exact așa cum a făcut Germania de Est cu Germania de Vest în ’89. Și lucrul acesta, apropo, a fost salutat de Statele Unite ale Americii încă în ‘91 prin declarația Senatului de atunci, care încuraja într-un fel Unirea Republicii Moldova cu România atunci, în anii ‘90. N-am făcut acest pas atunci, au trecut aproape 30 de ani. Cu ce ne-am ales? Cu furturi din bănci, cu emigrări peste hotare de sute de mii și milioane, cu o degradare a situației interne că au ajuns oamenii să se bată pentru conserve în Piața Marii Adunări Naționale? Este degradant pur și simplu și mergem cu adevărul în forma sa nealterată, așa cum este el, nu mai pot fi spuse nuanțe în situația asta. Au trecut 30 de ani, am avut toate opțiunile la îndemână. Singura cale pentru a avea o viață bună este Unirea, alta nu-i!”Europa Liberă: Există șanse ca în viitorul Legislativ să fie mai multă voință politică pentru a rezolva problemele despre care vorbesc cetățenii – lupta împotriva corupției, aducerea bunăstării?Dorin Chirtoacă: „Cert este că până când vom avea un curent majoritar unionist în Parlament, pentru că în societate el deja este majoritar, se estimează la circa 30 la sută, adică un curent mai mare decât celelalte curente care mai sunt – pro-european sau neutru, sau pro-rus ș.a.m.d. -, este nevoie ca acest curent unionist favorabil Unirii cu România să fie reprezentat în Parlament printr-un număr corespunzător de deputați. În cazul dat, 30.”Europa Liberă: Dar ținând cont de aceste realități, credeți că va fi mai multă voință politică în următorul Legislativ, ținând cont că e și această reformă electorală și se votează în baza votului mixt?Dorin Chirtoacă: „Evident că aceste alegeri nu sunt alegeri, sunt un fel de loterie, un fel de bătaie de joc în adresa democrației și alegerilor. Toată lumea se așteaptă la cât mai mult, dar este riscul să fie totul întors pe dos, pentru că Plahotniuc abia încă pregătește armele sale de a scoate din cursă concurenți electorali, cum a fost în 2014 cu Usatîi; de a scoate din cursă candidații în circumscripții, de a anula alegeri în circumscripții, de a obține târâș-grăpiș, cum se spune, un 10-15 la sută pentru el, ca să poată juca pe centru și în felul acesta să blameze și dreapta pro-europeană, și stânga pro-rusă, că nu vor stabilitate pentru Moldova și să arunce Moldova în alegeri anticipate. Și așa o prostie se poate întâmpla, dar cert este că noi nu putem face altceva decât să construim cărămidă cu cărămidă, până când vom avea un curent majoritar unionist în Parlament pentru a face Unirea, evident că vom sprijini tot ce ține de inițiativele pro-europene pentru reformarea statului, să avem și stat de drept, și presă liberă, și economie liberă, și toate așa cum trebuie să fie într-un stat european și pro-european. Mai rapid lucrurile acestea pot fi obținute doar pe calea Unirii, toate celelalte opțiuni înseamnă încetinirea dezvoltării Moldovei în continuare.”Europa Liberă: Ținând cont de această polarizare a societății, ce mesaj aveți pentru cei care nu împărtășesc punctul Dvs. de vedere, pentru că și numărul lor este mare?Dorin Chirtoacă: „Mesajul pe care l-am avut dintotdeauna. Noi de fapt tot timpul am avut acest mesaj pentru Unire, doar că el poate a fost spus mai voalat, nu a fost dezvoltarea României suficient de convingătoare, de exemplu, acum zece ani sau în anii 2000. În anii ‘89, în general, România era în urma Republicii Moldova. De aici se cărau televizoare, butelii, frigidere și toate celelalte. Între timp, România a aderat la NATO, a aderat la Uniunea Europeană, se dezvoltă, are o creștere economică dintre cele mai de invidiat în Uniunea Europeană, are creșteri de salarii, are creșteri de pensii, are investiții, are tot ce trebuie pentru ca oamenii să trăiască în condiții bune. Lucrul acesta a început să se vadă, înainte poate se vedea mai greu. Și din acest punct de vedere, pe lângă argumentele istorice, precum Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, regele Ferdinand, regina Maria, România Mare mai avem și argumentele care țin și de ziua de azi și atunci este mai ușor poate ca să convingem, pentru că dacă omul spune: „Eu vreau să trăiesc bine, vreau copiii mei să trăiască bine, vreau să aibă educație bună, școli bune, spitale bune, drumuri bune și toate celelalte” și noi îi arătăm: frate, lucrurile acestea le poți obține mai ușor și mai repede în condițiile în care ne unim cu România, pentru că este evident că de acolo poate veni un plus în acest sens. Pe cont propriu riscăm să fim tot timpul în urma trenului. Astăzi este două mii de dolari pe cap de locuitor în Moldova, în România îi 10 mii de dolari pe cap de locuitor. Diferența e 1:5; ne trebuie 50 de ani să ajungem la 10 mii pe cap de locutor, dar România între timp va merge înainte și iarăși vom rămâne în urma României, nu mai vorbim de Germania și de celelalte țări. Deci, convingerea fiecărui cetățean să înțeleagă că, dacă vrea să trăiască bine, asta este calea; dacă nu vrea să trăiască bine, atunci să recunoască că nu vrea să trăiască bine și de asta lui îi place statalitatea și toate celelalte jumătăți de măsură.”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la alegătorii din diaspora, care vor merge să voteze în trei circumscripții și la cei din stânga Nistrului pentru care au fost rezervate două circumscripții?Dorin Chirtoacă: „Da, bătaie de joc și aici față de diasporă, evident. În primul rând, nimeni din diasporă nu este inclus la nici un partid politic, nici în circumscripții și nici pe listă. Atunci rezultă că toți vor să folosească voturile diasporei, dar nu vor să o susțină. Noi avem cel puțin doi la această oră și s-ar putea să mai avem încă vreo trei reprezentanți ai diasporei din Europa în mare parte, dar poate și din Statele Unite, oameni care locuiesc acolo, care lucrează acolo, care se bat pentru drepturile diasporei de ani de zile și în felul acesta să-i și promovăm, fiindcă așa-i corect să relaționezi cu diaspora. Noi și în mandatul acesta din 2014 până în 2018 am avut un reprezentant al diasporei din Italia. Deci am promovat diaspora încă de mai demult. În ceea ce privește posibilitatea lor de a vota din start a fost decimată prin acest sistem mixt de vot, care afectează și nordul, și sudul, și diaspora, și Transnistria, și pe toată lumea. Și atunci, ei au posibilitatea să voteze la acel număr limitat de secții de votare, dar le trebuie pașapoarte valabile, pentru că nu vor să le dea voie să voteze cu pașapoarte expirate sau buletine de identitate, cum ar trebui și cum a fost în 2005, de exemplu. Și atunci rămâne mai degrabă calea de a vota acasă, dacă ei ar putea veni acasă și vota pe 24 februarie. Ar fi mult mai rezultativ și asta ar fi marea rugăminte pe care aș face-o eu pentru diasporă – să vină și să voteze acasă atât cât le permite posibilitatea, mai ales este vorba despre centru și circumscripțiile unde centru-dreapta, pro-europenii, unioniștii avem șanse mai mari. În nord și sud e greu de prezis un rezultat favorabil pro-europenilor și unioniștilor, ținând cont că acolo tot timpul au câștigat cu 70-80 la sută forțele pro-ruse, dar cei care își au viza de reședință în centrul Republicii Moldova, în Chișinău, repet încă o dată, trebuie de văzut fiecare circumscripție, unde-s circumscripții cu pondere mai mare pro-europeană, cel mai mare aport al diasporei ar putea fi numai dacă vin și votează acasă și plus de-acum îndemnarea tuturor rudelor să participe la alegeri, să voteze unioniștii și pro-europenii. După cum vedeți, nu ne limităm doar la unioniști, încercăm să fim fair play și deschiși cu toată lumea, plus de-acum votul peste hotare atâta cât vor putea, dar din start este secătuit, este ciopârțit teritoriul și totul în așa fel încât votul să nu aibă efect.”Europa Liberă: Cum veți face agitație electorală în cele două circumscripții alocate pentru cetățenii din stânga Nistrului?Dorin Chirtoacă: „Personal am experiență de activitate în Transnistria, împreună și cu Dvs., și cu alți colegi din societatea civilă de acum încă 10-15 ani am mers chiar cu o mașină pe care scria: „Afară armata rusă din Republica Moldova!”, în grafie latină scria și erau mai multe inscripții pe acea mașină. În Transnistria am avut acolo activități în acest sens. Da, am fost reținuți, arestați, batjocoriți, dați afară, iar din nou interziși, diferite... Deci, important este să fie voință. Problema cu voturile din Transnistria e că ele au fost organizate în favoarea lui Dodon în 2016 și nu este exclus că acum va fi la fel. Transnistria presupune o altă abordare decât pur și simplu agitație electorală pentru două circumscripții. Acolo este nevoie de activitate la nivelul firului ierbii, cum se spune, cu oamenii de rând, cu societatea civilă, găsită rezistența împotriva regimului respectiv. În general este absurdă chestiunea cu posibilitatea de a face campanie electorală într-un teritoriu ocupat, gestionat de Federația Rusă, unde funcționează practic legile Federației Ruse prin pretinsa „republică transnistreană” și unde nu poate mișca nimeni. Acolo e dictatură mai rău decât era în Uniunea Sovietică. E absurdă chestiunea asta cu circumscripțiile pentru Transnistria și asta este încă o parte a planului mârșav al lui Plahotniuc, Dodon și Șor de distrugere a oricăror intenții sănătoase pentru Moldova.”Europa Liberă: La care surprize vă așteptați până la 24 februarie? Ar putea să apară?Dorin Chirtoacă: „Da, evident! În cazul în care Plahotniuc va simți pericolul că îi fuge pământul de sub picioare prin vot, că oamenii totuși nu vor susține decât cu mici excepții, poate la Nisporeni acolo unde nu mai poate călca nimeni de la o vreme, atunci să îi scoată din cursă și să lovească candidații valabili pentru a-și securiza un minim rezultat, astfel încât nici Dodon să nu aibă 50 la sută, nici pro-europenii să nu aibă 50 la sută fără el și el să poată juca și într-o parte, și în alta. Cred că aici calculează el în fiecare zi cum să își îndrepte tunurile și împotriva cui, pentru că doar așa, având deja tot statul în mâna sa, instituțiile statului, presa și toate celelalte mai are nevoie din nou de Parlament pe care l-a cumpărat data trecută, din 2014 încoace, pentru a-și asigura confortul în continuare în dictatura pe care o are. Și dacă va vedea că există riscul să piardă atât în fața pro-europenilor, cât și în fața pro-rușilor, adică în cazul dat forțele unioniste plus blocul ACUM și în partea cealaltă PSRM-ul, va lovi și în unii, și în alții pentru a-și asigura un confort pe centru. Asta cred că va face inclusiv până la a anula rezultate în circumscripții sau a scoate candidați din cursă, sau a scoate partide din cursă. Cum am spus și mai devreme, este capabil de orice. El a demonstrat asta. Și va inventa din nou lucruri tâmpite, banale, de tipul like-uri pe internet sau apeluri, ceva asemănător. Nu va mai fi același lucru, va fi altceva, dar tot o invenție din astea absurde, cum a fost cu dna Berdilo și cu inepțiile care au fost debitate atunci, în vara lui 2018.”