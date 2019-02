Militarii moldoveni din operaţiunea KFOR au participat la exerciţiul în teren „Jewelled Dagger 3”

17:30

Partidul Liberal a cerut astăzi în mod repetat Comisiei Electorale Centrale să excludă Partidul Socialiștilor din cursa electorală, pentru că ar fi încălcat flagrant Codul electoral. Liderul liberalilor Dorin Chirtoacă a menționat la o conferință de presă că aceste alegeri deja sunt compromise și că „ele nu mai au cum să fie libere și democratice", […]