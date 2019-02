Kovesi, citată de noua Secţie pentru procurori: „E o răzbunare, nu voi renunţa la candidatură”

18:30

De All Star Game, Michael Jordan împlineşte 56 de ani. Îşi va aniversa ziua de naştere chiar pe terenul echipei al cărui principal finanţator este, Charlotte Hornets. În oraşul din Carolina de Nord va fi în acest an All Star Week End şi implicit meciul celor mai valoroşi jucători din NBA, All Star Game. Se spune că e cel mai important eveniment sportiv găzduit vreodată de Charlotte. Echipele au fost anunţate deja de trei săptămâni, iar printe jucători se află şi doi baschetbalişti care au ajuns...