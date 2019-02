Diaspora ar putea avea propriul partid. Primul pas a fost făcut deja!

17:00

În cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, Gaik Vartanean, consilier municipal, candidatul PSRM în circumscripţia SUA şi Canada, în cadrul alegerilor parlamentare din data de 24 februarie 2019, a vorbit despre acțiunile civice în care s-a implicat înainte de a candida. „După ce am revenit în Moldova și am lucrat în sectorul privat, am început să […]