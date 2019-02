Butașii moldovenești (nu) pot ajunge pe piața din România

08:20

Horoscop zilnic.Iata horoscopul zilei de DUMINICA 10 FEBRUARIE 2019; astazi, Mercur planeta responsabila de ganduri, idei si vorbe, deci de comunicatie, intra in visatorul si sensibilul Pesti. Este un tranzit atipic si lung pentru Mercur ce de regula nu sta mai mult de 3 saptamani intr-o zodie. Din Pesti, Mercur va intra in retrograd pe 5 martie, fiind si primul retrograd al anului 2019. Mercur va fi in retrograd pana pe 26 martie, apoi va reincepe sa se miste direct tot in Pesti si va fi aici pana pe 17 aprilie.