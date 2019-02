Influența gândurilor asupra realității noastre, de Bianca Belei

01:10

M-am întâlnit des cu Boris Krutonog la probe de filmare. E drept, din punct de vedere a breslei din Hollywood, suntem cam același gen de personaj: rus sau est-european, mafiot șmecher, ucigaș cu simbrie, soț adulter, tată agresiv, divorțat fără speranțe, spion, fost spion, acuzat că a fost spion și așa mai departe. Pe acest […] The post MINUTUL DE HOLLYWOOD cu Tudor Petrut: “Doi frați și o reclamă” appeared first on Moldova Times.