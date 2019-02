Ajută-l pe Damian să vadă copilăria cu ambii ochi. Familia Manciu a organizat un târg de caritate pentru fiul lor şi alţi copii care au deficienţe de vedere

13:50

Un bărbat, în vârstă de 63 de ani, s-a înecat după ce s-a prăbuşit sub gheaţa fragilă a râului Nistru. Tragedia s-a produs vineri, lângă satul Molovata Nouă din raionul Dubăsari. Victima s-a aventurat să treacă râul Nistru, însă la aproximativ 150 de metri de mal, s-a prăbușit sub gheață și s-a înecat. Corpul neînsufleţit […]