Cum scoţi zgîrieturile de pe ochelari

16:30

Un adolescent a fost scos în viaţă, ieri, de sub ruinele imobilului prăbuşit în urmă cu două zile în oraşul turc Istanbul, informează BBC News online.Un băiat în vîrstă de 16 ani a fost scos în viaţă de sub dărîmături ieri, au anunţat echipele de intervenţie. Joi, a fost găsită în viaţă o fetiţă de cinci ani.Cel puţin 14 persoane au murit în urma prăbuşirii imobilului rezidenţial de opt et