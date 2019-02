DOC // Șor îi plătea biletele lui Dodon

22:15

Este echilibrat, are argumente şi nu fuge de întrebările incomode, aşa cum o fac oponenţii săi din PAS şi PPDA. Un astfel de comportament adoptă vicepreşedintele PDM, Andrian Candu, la întâlnirile cu alegătorii, în cadrul Caravanei Electorale.Un exemplu concret în acest sens a avut loc la Cahul, unde Andrian Candu a fost luat la întrebări, unele dure, de către oamenii veniți la întrunire. O doamnă care spune că este reprezentant al PLDM, s-a plâns că, acum trei ani, a fost concediată de la şcoala unde activa în calitate de profesoară şi a dat vina pe democraţi pentru acest fapt.Andrian Candu i-a reamintit doamnei nemulţumite că în periooada respectivă funcţia de ministru al Educaţiei era deţinută de Maia Sandu, pe atunci fruntaş al PLDM.În continuare, Andrian Candu a spus că echipa PDM încearcă să schimbe lucrurile în bine în Republica Moldova şi că nu muncește să schimbe în bine lucrurile care au fost ignorate de precedentele guvernări.“Nu suntem extratereştri şi nici baghetă magică nu avem. Dar, 20 de ani cineva şi-a bătut joc de ţara asta şi noi suntem arătaţi cu degetul? Nu ne este frică de responsabilitate, dar nici nu as dori ca noi să fim responsabili pentru ceea ce au făcut alţii, cu 20 de ani în urmă”, a declarat Andrian Candu. “Ceea ce putem face noi, echipa Partidului Democrat, este să mobilizăm şi să venim cu idei şi proiecte noi, care să readucă tinerii acasă”, a mai spus Candu.Andrian Candu i-a îndemnat pe oponenți să examineze atent performanţele reuşite de guvernarea democrată şi să-i întrebe pe oameni dacă sunt sau nu mulţumiţi de reformele implementate.“Întrebaţi-i pe cei care acum beneficiază de tichete de masă, pe angajaţii din foarte multe întreprinderi, care au beneficiat de un supliment la salariu, dacă am făcut bine sau nu. Sau întrebaţi-i pe angajaţii din domeniul culturii, ce salariu aveau până la 1 decembrie şi ce salarii au acum. Am făcut sau nu bine?”, a mai spus Candu.sursa: hotnews.md