Premierul României Viorica Dăncilă la Bruxelles: „Ne dorim cât mai multe legături între comunitățile locale din Republica Moldova și România”

Un juriu compus din 82 de jurnalisti auto din 24 de tari au ales cele 10 finaliste la titlul de World Car of the Year (Masina Anului) 2019. Dacia Duster s-a aflat pe lista celor 40 de modele nominalizate, insa n-a prins unul dintre cele 10 locuri. In schimb, pentru […]