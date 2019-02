12 milioane buletine de vot vor fi tipărite pentru secțiile de votare din țară

08:00

Guvernul Canadei a informat că legislația canadiană nu permite deschiderea secțiilor de vot a statelor terțe, în afara misiunilor diplomatice, pentru scrutinul electoral din 24 februarie 2019, a anunțat Ministerul de Externe de la Chișinău. Decizia respectivă a fost anunțată Ambasadei Republicii Moldova din Canada după adresarea misiunii diplomatice către autoritățile locale de a autoriza […]