Forţele Democratice Siriene vor ataca ultima enclavă a militanţilor Stat Islamic în Siria, după evacuarea civililor

17:10

Într-un articol publicat de Associated Press joi, Ehrlich este citat: „Când am fost în punctul în care am crezut că poate va funcţiona, ea a simţit că este prea târziu să pregătească ceva sigur. Şi este păcat. Este un mare artist. Şi mi-ar plăcea să o am în show anul acesta”. Variety a scris la începutul acestei săptămâni că Ariana Grande nu va mai cânta la gală şi nici nu va participa, în urma unor neînţelegeri cu producătorii evenimentului legat de cântecele pe care urma să le interpreteze. Gr...