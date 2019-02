Un pistol traumatic cu magazinul încărcat, depistat la frontieră

12:00

Liderul PPDA, Andrei Năstase, candidat pe circumscripţia 33 din municipiul Chişinău, susţine că a împrumutat bani ca să-şi desfăşoare campania electorală. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni a site-ului "Unimedia".Năstase, care în declaraţia de avere se declară şomer, susţine că a făcut un împrumut, întrucât legea nu-i permite să fie finanţat de familia sa, care este stabilită în străinătate. "Am făcut un împrumut de 27 de mii de lei cu care am hotărât să-mi finanţez într-o anumită măsură campania pe circumscripţia 33 şi la nivel naţional", a spus liderul PPDA, Andrei Năstase.Liderul PPDA nu a precizat dacă a luat banii de la bancă sau de la o persoană fizică.Am încercat să aflăm părerea oamenilor despre această situaţie, iar unii s-au arătat miraţi că un politician care vrea să ajungă la guvernare nu are sprijin financiar. "Cum să împrumute, dacă ei fură ?! Sunt hoţi. Sunt banii lor furaţi de la noi toţi. Hoţi, bandiţi". "Noi împrumutăm ca să trăim, dar nu ca să ne băgăm în politică". "Ei spun cu ochiul liber că nu fură, dar se vede cu ochiul liber cine fură şi cine nu fură".Din declaraţia depusă de Andrei Năstase la CEC, reiese că acesta este şomer şi nu a câştigat în ultimii doi ani niciun venit. În schimb, soţia sa a obţinut un salariu de aproape 68 de mii de euro de la o companie germană.O altă sursă de câştig a familiei Năstase sunt indemnizaţiile copiilor care locuiesc cu mama lor în Germania. Suma se ridică la 14 mii de euro anual. Totodată, Năstase susţine că a vândut cu 35 de mii de euro un automobil Mercedes.Liderul PPDA deţine mai multe loturi, dobândite în perioada 2004-2017. Valoarea totală a acestor pământuri se ridică la peste 420 de mii de lei.De asemenea, în declaraţia de avere, Andrei Năstase a mai declarat imobile estimate la peste 2,5 milioane de lei. Politicianul mai deţine un automobil Nissan care costă 10 mii de euro.sursa: Publika.MD