Raportul ONU privind uciderea lui Jamal Khashoggi. Cine ar fi vinovat

10:20

Tot mai mulţi curioşi sunt interesaţi să viziteze casa în care a locuit criminalul în serie Ted Bundy, situată în Salt Lake City, Utah, după ce Netflix a difuzat documentarul „Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes” şi în cinematografe a fost lansat un film despre psihopat, denumit „Extremely Wicked, Shocking Evil and Vile”, cu Zac Efron în rolul principal.