Curs valutar: 08.02.2019

“În ultimii trei ani, am reușit să schimbăm multe lucruri în bine, de la drumuri asfaltate și infrastructura din sate la condițiile prielnice pentru mediul de afaceri și creșterea veniturilor populației, dar o țară nu se poate transforma în timp atât de scurt. Suntem abia la începutul procesului de modernizare”, a scris Vladimir Plahotniuc, într-o postare pe Facebook.În opinia lui Plahotniuc, oamenii au probleme concrete, pentru care democraţii caută soluţii concrete. Acest lucru va continua şi după alegerile din 24 februarie.“Oamenii au încă solicitări și nevoi firești, pe care le înțelegem și pentru care lucrăm să le rezolvăm, rând pe rând. Noi, democrații, mergem cu încredere înainte și după 24 februarie vom continua ceea ce am început – lucrurile bune pentru Moldova. Vom continua ceea ce cu adevărat am demonstrat că putem oferi – progres pentru țara noastră”, a mai scris Plahotniuc.