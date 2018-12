Contrabandă cu 148 de papagali

21:40

„Anul 2018 a fost un an în care am reușit să obținem rezultate foarte bune în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. În acest an a fost creat primul parc IT - „Moldova IT Park”, care în prezent înregistrează peste 300 companii IT, dintre care 87 de companii cu capital străin, 71 de companii nou create, 5900 de angajați, salarii între 23 mii și 220 mii lei.