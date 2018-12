(Foto) Echipa de miniștri în frunte cu Pavel Filip, o ultimă poză în acest an împreună!

Astăzi a avut loc ultima ședința a Guvernului Republicii Moldova din anul 2018. La final, echipa de miniștri a făcut o poză de grup pe care premierul Pavel Filip a postat-o pe Facebook. „Astăzi ne-am adunat la ultima ședință de Guvern din acest an. A fost un an bun, în care am reușit să aprobăm… Articolul (Foto) Echipa de miniștri în frunte cu Pavel Filip, o ultimă poză în acest an împreună! apare prima dată în Telegraph Moldova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Telegraph