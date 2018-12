Judecătorul de curte al Ţopilor şi o magistrată alungată din sistem pentru abuz se regăsesc pe lista binomului PAS-PPDA

11:15

Liderul PL, Dorin Chirtoacă, a venit cu un apel către unioniştii din R.Moldova marţi, 25 decembrie, la miez de noapte, ca aceştia să li se alăture lor în campania electorală pentru alegerile din 24 februarie, dând de înţeles că liberalii vor merge separat de Blocul ACUM la parlamentare, după ce au fost „minţiţi şi trădaţi”. „PL a contribuit la unitatea opoziţiei, am demonstrat încă o dată buna noastră credinţă, însă aceasta nu a fost apreciată. Dumnezeu ne este martor, noi am mers sincer cu ACUM, dar ni s-a trântit uşa în faţă, am fost minţiţi şi trădaţi. Nu am fost lăsaţi nici măcar să participam la „concursul meritocraţiei” anunţat tot de ei, şi fără să fim întrebaţi am fost trimişi să candidăm în Siberia, probabil după modelul lui Stalin de la deportările din 1949”, a scris Dorin Chirtoacă pe pagina sa de Facebook.Potrivit lui, în această perioadă „s-a lovit nu numai în PL, dar în tot electoratul unionist, care a fost de fapt scuipat şi alungat, alungat din nou, cum s-a întâmplat şi în 2015 în PMAN”.„Din păcate, prin aroganţa şi prin încălcarea propriilor reguli, cei de la ACUM s-au descalificat si au arătat că nu-i interesează nici debarcarea regimului Plahotniuc-Dodon şi nici Unirea”, a spus Chirtoacă. El a menţionat că liberalilor nu le rămâne decât o singură cale: „calea - Unirii cu România, prin consolidarea începând de astăzi, a tuturor unioniştilor în jurul PL, nu doar pentru viitoarele alegeri locale, dar pentru aceste alegeri parlamentare din 24 februarie 2019”. „Fac un apel public către liderii unionişti ai partidelor politice şi ai societăţii civile: Nicolae Dabija, Vlad Bileţchi, Anatol Ursu, Ion Leaşcenco, şi toţi cei care am organizat pe 25 martie Marea Adunare Centenară, să ne unim forţele, să ne consolidăm în jurul PL-ului, să scoatem Basarabia din ghearele dictaturii, să nu admitem să ajungă pe mâna fariseilor, şi să o îndreptăm pe singura cale dreaptă - calea Unirii cu România! PL îi va contacta pe liderii menţionaţi mai sus, precum şi alţii pentru a da curs prezentului apel”, a precizat liderul PL. Dorin Chirtoacă susţine că „noi de fapt suntem mai puternici şi mai mulţi decât fariseii care tocmai ne-au trădat”. „Prin mârşăvia care au făcut-o ei ne-au deschis calea directă spre Unire! Dacă ne mobilizăm, prin faptul că i-am deconspirat, noi avem şansa chiar să-i batem în aceste alegeri să luăm mai multe voturi decât ei, să debarcăm astfel şi regimul Plahotniuc-Dodon, şi să devenim forţa politică de bază din RM. De aici şi până la Unire va mai rămâne numai un pas!”, încheiat preşedintele PL.Dorin Chirtoacă a organizat o conferinţă de presă marţi, 25 decembrie, unde a adresat mai multe întrebări retorice celor din Blocul electoral ACUM, după ce s-a decis că se va merge în alegeri fără candidaţii liberali. Preşedintele PL a acuzat conducerea Blocului ACUM de trădare, pentru că nu s-ar fi ţinut de cuvânt, atunci când au afirmat că liberalii vor fi pe liste, dacă vor trece de comisia de meritocraţie. Blocul electoral ACUM a anunţat conducerea Partidului Liberal (PL), formaţiune care a decis să se alăture Blocului prin înaintarea candidaţilor comuni pe circumscripţii şi liste, că Blocul deja a stabilit care sunt candidaţii acestuia în alegeri, fără a se consulta cu PL. Consiliul Republican al Partidului Liberal, condus de către Dorin Chirtoacă, a decis că va merge în alegerile parlamentare din 24 februarie alături de Blocul electoral ACUM, format din PAS (Maia Sandu), PPDA (Andrei Năstase), PLDM (Tudor Deliu) şi membri ai societăţii civile. La scurt timp, Dorin Chirtoacă a acuzat Blocul electoral ACUM că i-ar fi trădat pe liberali, după ce nu le-ar fi permis acestora, precum ar fi fost stabilit iniţial în urma negocierilor, să participe pe listele comune ale Blocului, dar şi pe circumscripţii. După care şi Mihai Ghimpu a venit cu o reacţie pe acest subiect, dând de înţeles că PL ar putea merge separat de Blocul ACUM în alegeri. El a declarat că cei care formează Blocul sunt oligarhi şi proruşi şi că aceştia sunt dispuşi să facă alianţă chiar şi cu PDM sau PSRM.sursa: adevarul.md